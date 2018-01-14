Все пять экспертов ESPN уверены, что Федерер выиграет Australian Open

Авторитетный американский спортивный портал ESPN опубликовал прогноз экспертов на предстоящий Открытый чемпионат Австралии. Каждый из пяти специалистов назвал главного фаворита мужского турнира, а также игрока, занимающего место ниже 16-го в рейтинге, который способен преподнести сенсацию в Мельбурне.



Все пять экспертов, включая 18-кратную победительницу соревнований «Большого шлема» американку Крис Эверт, в качестве основного фаворита назвали швейцарца Роджера Федерера. Что касается потенциального нарушителя спокойствия лидеров, то четыре специалиста в этой роли видят австралийца Ника Кирьоса, а Патрик Макинрой считает, что сюрприз преподнесёт француз Гаэль Монфис.