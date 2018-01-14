Мугуруса: я не готова на 100 %, всегда хочется быть лучше

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии, в первом круге которого сыграет с француженкой Джессикой Понше.

«Я в порядке. Конечно, хотелось бы сыграть больше матчей, но даже в проигранных встречах я играла достаточно хорошо. Трудно предугадать развитие событий, потому что большое количество матчей не гарантирует успеха на крупных турнирах, а, с другой стороны, можно выступить здорово, не имея игровой практики до этого.

Я готова к турниру, но всегда хочется быть лучше. Поэтому не думаю, что я готова на 100 %. Я стараюсь с каждым днём приближаться к оптимальной форме», — приводит слова Мугурусы официальный сайт турнира.