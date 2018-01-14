Кирьос: даже если проиграю в первом круге AO, то впереди долгий сезон

Австралиец Ник Кирьос поделился ожиданиями от Australian Open, в первом круге которого он сыграет с бразильцем Рожериу Дутрой да Силвой.

«Я чувствую себя довольно уверенно. Знаю, что в первом круге мне будет противостоять сильный соперник, который борется за каждое очко. В последние дни я сосредоточился на своей игре. Очевидно, что я чувствую себя отлично после успеха в Брисбене. Победа перед турниром Grand Slam добавляет уверенности и немного расслабляет. В этот раз я подхожу к домашнему „Большому шлему“ без дополнительного давления. Конечно, я хочу выступить удачно, но даже если проиграю в первом круге, то впереди будет долгий и интересный сезон.

Моё колено в порядке. Последние дни мой физиотерапевт делал процедуры прямо в моём номере в отеле, что позволяло не отвлекаться от тренировочного процесса. Я уверен в себе в пятисетовых матчах и готов к ним. Конечно, появилось много молодых игроков, которые заставляют меня чувствовать себя старше, но я чувствую себя хорошо и готов к борьбе», — приводит слова Кирьоса официальный сайт турнира.