Барти: в конце прошлого сезона, пожалуй, показывала лучший теннис в жизни

Австралийка Эшли Барти, на этой неделе дошедшая до финала на турнире в Сиднее, поделилась ожиданиями от Australian Open.



«Надеюсь, проведу в Мельбурне две недели. Я настроена очень позитивно. В Брисбене и Сиднее я здорово подготовилась к этому турниру и чувствую, что показываю достаточно хороший теннис. В конце прошлого сезона я, пожалуй, играла в лучший теннис в жизни. В Сиднее я моментами были близка к тому уровню, и это приятно. Но сейчас будет новая неделя, и, надеюсь, мячи будут лететь так, как надо.



Все австралийцы любят играть дома, здесь всё замечательно. Нет ничего лучше, чем выходить на корты Australian Open, где все болеют за тебя. К тому же теннис в Австралии сейчас на подъёме. У нас есть и хорошие ветераны, и сильные молодые теннисистки. Это здорово», — цитирует Барти официальный сайт турнира.