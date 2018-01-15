Томич: теперь пойду пересчитывать свои миллионы долларов

Австралиец Бернард Томич, некогда считавшийся главной теннисной надеждой своей страны, после трёхсетового поражения от Лоренцо Сонего в финальном раунде квалификации Australian Open кратко ответил на вопрос о своих дальнейших планах.



«Пойду деньги считать, я же всё время этим занимаюсь. Пересчитываю свои миллионы. Советую вам пойти и сделать то же, что сделал я — заработать 13-14 миллионов. Удачи, ребята», — сказал Томич.



Чистыми призовыми на теннисных турнирах Бернард заработал чуть меньше $ 5,3 млн.