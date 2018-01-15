Димитров стал глобальным послом компании, производящей мороженое

Болгарин Григор Димитров стал глобальным послом Häagen-Dazs — компании, производящей мороженое. Свою первую акцию в этом качестве Димитров провёл в Детский день на Australian Open, который традиционно проходил в воскресенье, накануне старта матчей основных сеток в одиночном разряде.



«Я очень рад стать первым глобальным теннисным послом Häagen-Dazs. Это мороженое не из нашего мира! 2018 будет намного более клёвым», — написал Димитров в своём «твиттере».



Отметим, что в последней фразе Григор использовал непереводимую на русский игру слов — cooler означает и «более крутым, более клёвым», и «более холодным», что является очевидной отсылкой к мороженому.