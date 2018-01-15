Гёргес и Мартич преодолели барьер первого круга Australian Open

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес (12) пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который стартовал в Мельбурне. В первом раунде она обыграла представительницу США Софью Кенин — 6:4, 6:4.

Поединок длился 79 минут. 29-летняя Гёргес подала навылет 14 раз, заработала 34 виннера, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету 19-летней Кенин 2 эйса, 8 виннеров, 2 двойные ошибки и 3 упущенных брейк-пойнта. За выход в третий круг Гёргес сыграет с француженкой Ализе Корне.

Также во второй круг пробилась хорватка Петра Мартич, победившая бельгийку Элисон Ван Эйтванк — 7:6 (7:5), 6:3.

Турнирная сетка Australian Open.