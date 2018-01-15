Стивенс проиграла Чжан Шуай на старте Australian Open, ведя — 6:2, 5:4

Американка Слоан Стивенс (13) не смогла пробиться во второй круг Australian Open — 2018. В первом круге она уступила китаянке Чжан Шуай — 6:2, 6:7 (2:7), 2:6. Во втором сете при счёте 5:4 Стивенс подавала на матч, но проиграла гейм, а затем и партию на тай-брейке.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Стивенс подала навылет 3 раза, заработала 36 виннеров, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Чжан Шуай 1 эйс, 29 виннеров, 1 двойная ошибка и 6 из 9 реализованных брейк-пойнтов. Следующей соперницей китаянки станет либо чешка Дениса Аллерртова (Q), либо француженка Полин Пармантье. Отметим, что после победы на US Open — 2017 Стивенс ещё не выиграла ни одного матча.

Также во второй круг пробилась немка Мона Бартель, обыгравшая румынку Монику Никулеску — 6:4, 7:5.

Турнирная сетка Australian Open.