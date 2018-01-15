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Стивенс проиграла Чжан Шуай на старте Australian Open, ведя — 6:2, 5:4

Теннис

Американка Слоан Стивенс (13) не смогла пробиться во второй круг Australian Open — 2018. В первом круге она уступила китаянке Чжан Шуай — 6:2, 6:7 (2:7), 2:6. Во втором сете при счёте 5:4 Стивенс подавала на матч, но проиграла гейм, а затем и партию на тай-брейке.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Стивенс подала навылет 3 раза, заработала 36 виннеров, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Чжан Шуай 1 эйс, 29 виннеров, 1 двойная ошибка и 6 из 9 реализованных брейк-пойнтов. Следующей соперницей китаянки станет либо чешка Дениса Аллерртова (Q), либо француженка Полин Пармантье. Отметим, что после победы на US Open — 2017 Стивенс ещё не выиграла ни одного матча.

Также во второй круг пробилась немка Мона Бартель, обыгравшая румынку Монику Никулеску — 6:4, 7:5.

Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 09:30 МСК
Слоан
Стивенс
Чжан
Шуай
6:2 6:7 2:6
Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 03:15 МСК
Моника
Никулеску
Мона
Бартель
4:6 5:7

Турнирная сетка Australian Open.

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