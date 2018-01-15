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Долгополов вышел во второй круг Australian Open

Теннис

Украинец Александр Долгополов добился права участвовать во втором круге Australian Open — 2018. На старте соревнований он в трёх сетах обыграл австрийца Андреаса Хайдер-Маурера — 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 4 минуты. Долгополов подал навылет 11 раз, заработал 33 виннера, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету Хайдер-Маурера 11 эйсов, 24 виннера, 7 двойных ошибок и 4 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Долгополов сыграет либо с американцем Джоном Иснером (16), либо с австралийцем Мэттью Эбденом.

Турнирная сетка Australian Open.

Australian Open (м) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 03:10 МСК
Александр
Долгополов
Андреас
Хайдер-Маурер
7:6 6:3 6:4
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