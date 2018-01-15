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Южный потерпел поражение от Куэваса в первом раунде Australian Open — 2018

Теннис

Россиянин Михаил Южный не смог преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира он проиграл уругвайцу Пабло Куэвасу (31) — 6:7 (7:9), 3:6, 5:7.

Поединок продолжался 2 часа 23 минуты. Южный подал навылет 9 раз, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Куэваса 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 из 8 реализованных брейк-пойнтов. Во втором круге Куэвас сыграет с победителем пары Дуди Села (Израиль) — Райан Харрисон (США).

Турнирная сетка Australian Open.

Australian Open (м) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 03:15 МСК
Пабло
Куэвас
Михаил
Южный
7:6 6:3 7:5
1-й день Australian Open. Макарова играет с Бегу, Южный проиграл. LIVE
Онлайн-трансляция первого дня Australian Open, в рамках которого сыграют Южный, Макарова, Надаль, Касаткина, Павлюченкова и другие.
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