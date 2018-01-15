Гаспарян снялась с Australian Open — 2018

Россиянка Маргарита Гаспарян снялась с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы плеча, сообщается на странице турнира в «Твиттере». В первом круге Australian Open — 2018 она должна была сыграть с соотечественницей Анной Блинковой, прошедшей квалификацию.

В основной сетке Australian Open Маргариту заменит американка Бернарда Пера, проигравшая в решающем раунде квалификации.

Ранее свой матч первого круга Открытого чемпионата Австралии проиграла ещё одна россиянка Екатерина Макарова (31), уступившая румынке Ирине Бегу.