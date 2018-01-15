Бенчич не пустила В. Уильямс во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она в двух сетах обыграла американку Винус Уильямс (5) — 6:3, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 53 минуты. Бенчич подала навылет 5 раз, заработала 32 виннера, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Уильямс 2 эйса, 22 виннера, 5 двойных ошибок и 2 из 8 реализованных брейк-пойнтов. Во втором круге Бенчич сыграет либо с представительницей Таиланда Луксикой Кумкхум (Q), либо со шведкой Юханной Ларссон.