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Бенчич не пустила В. Уильямс во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Теннис

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она в двух сетах обыграла американку Винус Уильямс (5) — 6:3, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 53 минуты. Бенчич подала навылет 5 раз, заработала 32 виннера, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Уильямс 2 эйса, 22 виннера, 5 двойных ошибок и 2 из 8 реализованных брейк-пойнтов. Во втором круге Бенчич сыграет либо с представительницей Таиланда Луксикой Кумкхум (Q), либо со шведкой Юханной Ларссон.

Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 04:50 МСК
Винус
Уильямс
Белинда
Бенчич
3:6 5:7
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