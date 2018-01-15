Вавринка стал 8-й ракеткой мира, дель Потро — 10-й

В обновлённом рейтинге ATP от 15 января швейцарец Стэн Вавринка поднялся на восьмую строчку, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро — на 10-ю. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 32-й позиции.
Рейтинг ATP. 15 января
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 600.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605.
3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 4990.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4060.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3805.
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3775.
8 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3060.
9 (8). Джек Сок (США) — 2960.
10 (12). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2725.
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32 (32). Андрей Рублёв (Россия) — 1373...
47 (48). Карен Хачанов (Россия) — 1030...
53 (84). Даниил Медведев (Россия) — 884...
72 (71). Евгений Донской (Россия) — 710...
90 (91). Михаил Южный (Россия) — 604.