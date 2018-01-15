Вавринка стал 8-й ракеткой мира, дель Потро — 10-й

В обновлённом рейтинге ATP от 15 января швейцарец Стэн Вавринка поднялся на восьмую строчку, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро — на 10-ю. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 32-й позиции.

Рейтинг ATP. 15 января

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 600.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605.

3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 4990.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4060.

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3805.

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3775.

8 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3060.

9 (8). Джек Сок (США) — 2960.

10 (12). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2725.

…

32 (32). Андрей Рублёв (Россия) — 1373...

47 (48). Карен Хачанов (Россия) — 1030...

53 (84). Даниил Медведев (Россия) — 884...

72 (71). Евгений Донской (Россия) — 710...

90 (91). Михаил Южный (Россия) — 604.