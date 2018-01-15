Остапенко: терять мне нечего. Я уже выиграла турнир «Большого шлема»

Представительница Латвии Елена Остапенко прокомментировала свою победу над итальянкой Франческой Скьявоне в первом круге Australian Open со счётом 6:1, 6:4.

«Думаю, я играла отлично. Я здорово начала встречу. Во втором сете уступала 1:4, но смогла отыграться. Я выполнила много ударов навылет, прекрасно подавала и удерживала свою подачу. Я осталась довольна своей игрой.

Я понимала, что мне будет нелегко. Скьявоне — очень опытная теннисистка, которая долгое время выступает в туре. Я понимала, что должна буду играть агрессивно и стабильно.

Конечно, мне нелегко, учитывая, что я в 20 лет выиграла турнир «Большого шлема». Теперь все хотят обыграть меня. Нужно очень хорошо готовиться к каждому матчу. Но, с другой стороны, терять мне нечего. Я уже выиграла турнир «Большого шлема». Я хочу наслаждаться каждой игрой и показывать свой лучший теннис», — цитирует Остапенко официальный сайт турнира.