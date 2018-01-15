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Павлюченкова добыла волевую победу над Козловой на старте Australian Open

Теннис

Россиянка Анастасия Павлюченкова (15) вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В первом раунде она добыла волевую победу над украинкой Катериной Козловой — 3:6, 6:4, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 49 минут. На счету Павлюченковой 1 эйс, 7 двойных ошибок и 6 из 9 реализованных брейк-пойнтов. Козлова подала навылет 8 раз, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

За выход в третий круг Павлюченкова сыграет либо со швейцаркой Викторией Голубич (Q), либо с ещё одной украинкой Катериной Бонадренко.

Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 06:30 МСК
Анастасия
Павлюченкова
Катерина
Козлова
3:6 6:4 6:3
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