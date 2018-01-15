Рублёв занял вторую строчку в чемпионской гонке U21

Россиянин Андрей Рублёв занимает вторую строчку в чемпионской гонке U21. Лидерство захватил австралиец Алекс де Минор. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 15 января

1 (2). Алекс де Минор (Австралия) — 24-.

2 (1) Андрей Рублёв (Россия) — 150.

3 (-). Майкл Ммо (США) — 57.

4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 57.

5 (-). Тейлор Фритц (США) — 55.

6 (-). Райлли Опелка (США) — 29.

6 (-). Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 29.

8 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 29.

9 (-). Денис Шаповалов (Канада) — 20.

10 (11). Лиам Каруана (Италия) — 19.