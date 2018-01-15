В 3-й раз с 1998 года ни одна из сестёр Уильямс не дошла до 2-го круга ТБШ

Американка Винус Уильямс проиграла швейцарке Белинде Бенчич в первом круге Australian Open со счётом 3:6, 5:7. Серена Уильямс, 1 сентября ставшая мамой, участия в турнире не принимает. Таким образом, впервые с 1997 года во второй круг Открытого чемпионата Австралии не вышла ни одна из сестёр Уильямс.

Всего в третий раз с 1998 года ни одна из сестёр не дошла до второго круга на турнире «Большого шлема». На Открытом чемпионате США 2003 года и Открытого чемпионате Франции 2011 года обе сестры не играли.