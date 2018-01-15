Рублёв в пяти сетах обыграл Феррера в первом круге Australian Open

Россиянин Андрей Рублёв (30) пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в пяти сетах одолев испанца Давида Феррера со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. Матч продолжался 3 часа 50 минут. Андрей 13 раз подал навылет, совершил 15 двойных ошибок и реализовала 13 из 21 брейк-пойнта. На счету его соперника 3 эйса, 10 двойных ошибок и 8 брейков.

За выход в третий круг Рублёв поспорит с победителем противостояния Маркос Багдатис (Кипр) — Юки Бахмбри (Индия, Q).

Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. Первый круг

Виктор Троицки (Сербия) — Алекс Болт (Австралия, WC) — 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.