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Кирьос победил Дутра да Силву и сыграет с Троицки на Australian Open

Теннис

Австралийский теннисист Ник Кирьос (17) вышел во второй круг Australian Open, в трёх партиях обыграв представителя Бразилии Рожериу Дутра да Силву со счётом 6:1, 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 29 минут. Уроженец Канберры 16 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Кирьос поспорит с представителем Сербии Виктором Троицки. Турнир завершится 28 января.

Australian Open (м) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 11:05 МСК
Ник
Кирьос
Рожериу
Дутра да Силва
6:1 6:2 6:4
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