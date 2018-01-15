Кирьос победил Дутра да Силву и сыграет с Троицки на Australian Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос (17) вышел во второй круг Australian Open, в трёх партиях обыграв представителя Бразилии Рожериу Дутра да Силву со счётом 6:1, 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 29 минут. Уроженец Канберры 16 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Кирьос поспорит с представителем Сербии Виктором Троицки. Турнир завершится 28 января.