Шаповалов: наши с Циципасом мамы знакомы, они играли друг с другом

Канадец Денис Шаповалов поделился впечатлениями от победы над греком Стефаносом Циципасом в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:5).

«Я знаю, что у Циципаса тоже есть русские корни, но он не очень хорошо говорит по-русски, поэтому мы общаемся на английском. Я тоже волнуюсь, поскольку это моё первое интервью на русском. Что касается Циципаса, то наши мамы знают друг друга очень хорошо, они играли между собой! А я был в России, когда играл на челленджере, видел Красную площадь, мне всё очень понравилось», — сказал Шаповалов в эфире телеканала Eurosport.