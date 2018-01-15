Джокович представил новую модель кроссовок для тенниса ASICS

Серб Новак Джокович подписал контракт с ASICS и представил новую модель кроссовок для тенниса GEL-RESOLUTION™ NOVAK, в которой учтены пожелания 12-кратного обладателя «Большого шлема».



«Я очень рад партнёрству с ASICS. Разработчики сделали всё для того, чтобы технология была представлена на самом высоком уровне и отвечала моим профессиональным требованиям. Лёгкость модели и особая конструкция, поддерживающая стопу, позволяют мне двигаться быстрее и обеспечивают необходимую стабильность на каждом этапе игры», — отметил Джокович.



«Теннис меняется с течением времени. Игрокам нужна экипировка, которая позволит быстрее передвигаться по корту и даст устойчивость для нанесения ударов большей силы. Компания ASICS планирует уделять теннису значительно больше внимания, ведь наша цель – стать брендом номер один в теннисной обуви. ASICS вдохновляет людей двигаться больше – как на спортивных площадках, так и в обычной жизни, поэтому нам особенно важно партнёрство с такими атлетами, как Джокович. Этот спортсмен – олицетворение силы и выносливости для фанатов тенниса по всему миру. Партнёрство с человеком, который олицетворяет собой ценности и убеждения бренда ASICS, — большая удача», — сказал Мотои Ояма, председатель правления, президент и СЕО корпорации ASICS.