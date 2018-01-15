Бенчич: я просто очень рада вновь играть в теннис

Швейцарка Белинда Бенчич прокомментировала свою победу над американкой Винус Уильямс в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 7:5.

«Конечно, это победа очень много значит для меня. Это была удивительная игра. Думаю, матч прошёл на великолепном уровне. Ранее Винус четыре раза обыграла меня, и я очень рада, что сейчас использовала свой шанс.

Я просто очень рада вновь играть в теннис. Я много пропустила и с нетерпением ждала возвращения на корт. Поэтому эта победа так важна для меня.

Я много думала о предыдущих матчах с Винус. В первых встречах я относилась к ней со слишком большим уважением и играла осторожно. В этот раз я хотела действовать активно, а также тактически грамотно. Противостоять Винус нелегко. Ты должна действовать на пределе возможностей и отдать все силы на корте. Я постаралась сделать это сегодня», — цитирует Бенчич официальный сайт турнира.