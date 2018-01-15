Эдмунд: я понимал, что шанс сделать брейк в матче с Андерсоном у меня появится

Британский теннисист Кайл Эдмунд прокомментировал свою победу над южноафриканцем Кевином Андерсоном в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

«Это отличный результат для меня. Приятно было одержать победу именно так, пройдя через все сложности. Кевин — отличный игрок, он здорово провёл минувший сезон и этот начал очень хорошо.

Я очень рад, что, уступая 1-2 по сетам, сумел вернуться в игру. Я удовлетворён тем, что часы тренировок дали результат. Такие результаты всегда очень приятны.

Я старался сохранять позитивный настрой. Конечно, все злятся, это человеческая натура. Но я знал, что в игре может быть всякое и всё время я уступать не буду. Я понимал, что шанс сделать брейк у меня появится. В итоге мне удалось дважды взять его подачу в пятом сете», — цитирует Эдмунда официальный сайт турнира.