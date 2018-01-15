Надаль: победы — это самое важное для меня сейчас

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу над Виктором Эстрелья-Бургосом из Доминиканской Республики в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:1, 6:1, 6:1.

«Конечно, я очень доволен таким стартом на турнире. Когда не проводишь официальных матчей несколько месяцев, то всегда бывает нелегко. Однако у меня остались позитивные ощущения. Это важно. Конечно, ещё есть в чём прибавить. Но для этого мне нужно провести больше матчей. Победы — это самое важное для меня сейчас.

Я хорошо себя чувствую. Если бы я не был готов, то не участвовал бы в турнире. Я рад быть здесь и иметь возможность выйти на корт. Минувший сезон был успешным, но очень длинным. Сейчас начинается новый, и нужно стараться не думать о том, что было раньше.

Я отлично знаю Виктора. Несколько лет назад мы провели выставочный матч в Пуэрто-Рико. Он мой хороший друг, прекрасный парень. У него удивительная карьера. В туре его все любят. Я рад, что у меня был шанс сыграть с ним», — цитирует Надаля официальный сайт турнира.