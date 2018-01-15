Мойя: нам нужно убедить Надаля, что у него есть оружие для победы над Федерером

Экс-первая ракетка мира Карлос Мойя, тренер Рафаэля Надаля, поделился ожиданиями от нового сезона и рассказал о соперничестве испанца с Роджером Федерером.



«Всегда важно подходить к началу сезона свежим и отдохнувшим. Рафа хочет выступать ещё лучше, чем в прошлом году. Перерыв не был связан с какими-то серьёзными травмами, но спешка не приводит ни к чему хорошему. Надаль не из тех, кто будет себя беречь, так что мы решили вводить его в сезон плавно и не рисковать получить травму. Всё-таки ему уже не 20 лет.



Надаль провёл так много матчей в 2017 году, потому что часто играл в финалах. Он почти всё время доходил до поздних стадий. У Рафы было 18 турниров, и нельзя назвать тот график изнуряющим. Что касается графика выступлений в 2018 году, то мы можем делать больше перерывов, но будем отталкиваться от того, какие перед нами будут стоять цели. Тяжело заставлять Рафу отказываться от каких-то турниров, потому что он даже сейчас очень амбициозен и стремится успеть всё. Однако он начинает осознавать, что это не всегда возможно. Турнир в Лондоне он может пропустить. Из отрицательного в прошлом году отмечу лишь отсутствие побед в Берси и Лондоне. Учитывая уровень игры Рафы на протяжении года, думаю, он мог выиграть оба турнира. Это было бы нечто потрясающее, но неправильно требовать слишком многого.



Очевидно, что Федерер нашёл способен побеждать Рафу, а у нас ответа не нашлось. Честно говоря, думаю, что в финале Australian Open всё могло сложиться иначе. На самом деле Роджеру сопутствовала удача, но ему следует отдать должное. Он смог перехватить инициативу в противостоянии c Надалем и нанести ему чувствительные удары. Теперь нам нужно убедить Рафу, что у него есть оружие, которым он способен снова победить Федерера. Очевидно, что необходимо внести коррективы. Надаль показывал сверхагрессивный теннис, и это работало в матчах с 99% соперников, но, возможно, с Роджером эта тактика не работает. Тем не менее в целом результатом я доволен. Я не переживаю, если Рафа несколько раз проигрывает одному из соперников, но при этом завершает сезон на первом месте.



Тем, кто вернётся в строй после травм, будет сложно повторить прошлогодние успехи Надаля и Федерера. То, что сделали эти двое в прошлом году, было вовсе не так просто, как могло показаться. С другой стороны, продолжать доминировать в 2018-м Надалю и Федереру также будет тяжело. Рафе необходимо постоянно прогрессировать. Да, ему ещё есть куда расти, но с каждым годом искать возможности для роста становится всё сложнее. Будем стремиться не сбавлять темпа и оставаться на шаг впереди остальных.



В прошлом у Надаля постоянно возникали проблемы после потрясающих сезонов. Я не боюсь повторения сценария, но со статистикой не поспоришь. В случайности не верю. Если что-то происходит несколько раз, то это уже не совпадение. Тренеры должны внимательно относиться к подобным вещам, и мы постараемся обеспечивать Рафу зарядом энергии, необходимой для того, чтобы избегать спадов. Не скрою, что события прошлого нас настораживают.



Не знаю, сможет ли Рафа выступать на высоком уровне столь же долго, как и Роджер. Разница — пять лет. Успехи Федерера просто поражают. Нам необходимо продолжать двигаться в том же направлении, сохранять энергию на корте и за его пределами, а там уже будет видно», — приводит слова Мойи пресс-служба ATP.