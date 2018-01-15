Гаврилова разгромила Фалькони и сыграет с Мертенс на Australian Open

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова (23) вышла во второй круг Australian Open, в двух партиях разгромив представительницу США Ирину Фалькони (Q) со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут. Дарья совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2018 года Гаврилова поспорит с представительницей Бельгии Элисе Мертенс. Турнир завершится 28 января.