Возняцки: я просто очень рада, что с Сереной и ребёнком всё в порядке

Датчанка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями от победы над румынкой Михаэлой Бузэрнеску в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:2, 6:3 и прокомментировала известия о трудностях, которые испытывала её подруга американка Серена Уильямс при родах.

«Я очень рада, что прошла дальше. Это был непростой матч. Может, на бумаге всё и кажется легко, но это не так. Мне противостояла левша, к тому же она была уверена в себе. Я рада, что смогла одержать победу сегодня. Это отличный старт турнира для меня. Надеюсь, дальше я буду прибавлять.

Трудности Серены при родах? Я просто очень рада, что с ней и ребёнком всё в порядке. Это самое главное. Конечно, это пугает, когда не всё идёт гладко. Хочется, чтобы беременность у всех проходила гладко. Когда получается по-другому, то остаётся лишь пожелать скорейшего выздоровления», — цитирует Возняцки официальный сайт турнира.