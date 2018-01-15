Жазири одолел Карузо на Australian Open, уступая 0:2 по сетам

Представитель Туниса Малек Жазири пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в пяти партиях обыграв итальянца Сальваторе Карузо (Q) со счётом 6:7 (2:7), 3:6, 6:3, 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 4 часа 5 минут. Малек 9 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 10 из 24 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 8 брейков.

За выход в третий круг Жазири поспорит с представителем Люксембурга Жилем Мюллером (23). Турнир завершится 28 января.