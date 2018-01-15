Кирьос: выходя на матч с Дутра да Силвой, я нервничал

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал свою победу над бразильцем Рожериу Дутра да Силвой в первом круге Australian Open со счётом 6:1, 6:2, 6:4 и поделился ожиданиями от встречи с сербом Виктором Троицки.

«Это было нелегко. Я вышел на корт, нервничая. Я знаю, что сейчас играю хорошо, но мне предстояло выступать перед большой аудиторией и стараться сыграть хорошо. Поэтому я немного переживал. Рад, что сумел пройти дальше. В третьем сете я немного расслабился. Мне стало сложнее играть на приёме, но в целом я провёл хороший матч.

Во втором круге я сыграю с Виктором Троицки. Мы встречались в прошлом году в Монреале, я победил. Я знаю, что он собирается продемонстрировать. Он настоящий боец, хорошо играющий на турнирах «Большого шлема». Но сейчас я не буду много думать об этом. Мне нужно восстановиться», — цитирует Кирьоса официальный сайт турнира.