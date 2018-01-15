Победы Павлюченковой и Рублёва — в обзоре матчей 1-го круга Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (15) вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В первом раунде она в упорной борьбе переиграла украинку Катерину Козлову — 3:6, 6:4, 6:3.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Россиянин Андрей Рублёв (30) пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в пяти сетах одолев испанца Давида Феррера со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 6:2, 6:7 (6:8), 6:2.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Стартовый турнир «Большого шлема» 2018 года завершится 28 января.