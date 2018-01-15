Победы Павлюченковой и Рублёва — в обзоре матчей 1-го круга Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (15) вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В первом раунде она в упорной борьбе переиграла украинку Катерину Козлову — 3:6, 6:4, 6:3.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Россиянин Андрей Рублёв (30) пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в пяти сетах одолев испанца Давида Феррера со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 6:2, 6:7 (6:8), 6:2.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Стартовый турнир «Большого шлема» 2018 года завершится 28 января.
1-й день Australian Open. Касаткина разгромила Шмидлову. Как это было
Касаткина, Павлюченкова и Рублёв начали турнир с побед. Южный и Макарова проиграли. Дальше прошли Надаль, Остапенко, Возняцки, Свитолина.