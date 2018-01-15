Гаврилова: легко в матче с Мертенс мне точно не будет

Австралийка Дарья Гаврилова прокомментировала свою победу над американкой Ириной Фалькони в первом круге Australian Open со счётом 6:1, 6:1 и поделилась ожиданиями от встречи с бельгийкой Элисе Мертенс.

«Я очень рада. Стартовые раунды всегда действуют на нервы, но сегодня я хорошо справилась. Я играла достаточно агрессивно и свободно. Я не боялась идти вперёд. Вообще-то, я даже работала над этим в межсезонье — над выходом вперёд и завершением розыгрышей у сетки. Это получилось отлично.

Я спокойно отнеслась к тому, что до вечера не знала, кто будет моей соперницей. Такое у нас случается на каждом турнире WTA. Я просто приняла это. Мы с Ириной встречались три раза, я знала, чего ожидать.

Что касается матча с Мертенс, то я следила за её игрой на Кубке Хопмана. Она выступила отлично. Думаю, сейчас она уверена в себе, на днях защитила титул в Хобарте. Легко мне точно не будет», — цитирует Гаврилову официальный сайт турнира.