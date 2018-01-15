Тарпищев: по логике вещей Южному пора завершать карьеру

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвёл итоги выступления российских теннисистов в первый день Australian Open.

«Из наших спортсменов в первый день Australian Open меня никто не порадовал. Пока ещё рано заглядывать в будущее, ведь первый день – всегда сложный. Екатерина Макарова расстроила, объективно. Обидное поражение. Павлюченкова – талантливая наша теннисистка, но играет очень неровно. Видимо, в её академии нет оптимальной нагрузки, и ей не хватает физических данных.

Михаил Южный проиграл по делу. Соперник был ему по зубам, но понятно, что Южный уже наш ветеран. По логике вещей Южному пора завершать карьеру. Люди, которые любят теннис, им всегда тяжело от него оторваться. Отдельные игры Южный проводит здорово, но мне кажется, что он скоро созреет и завершит карьеру.

Что касается Рублёва, то та победа для меня была ожидаема. Я так и говорил, что Феррера он должен был укачать за пять сетов. Феррер играет очень стабильно, надёжно и цепко. А Рублёв пока полагается на одну тактику – давление по всему корту и силовой теннис. По молодости он хочет всех задушить. Ему не хватает пока холодного сердца и трезвого расчёта. Мог и в четырёх сетах выиграть, но вовремя не поменял тактику. Его класса игры хватает, чтобы уже быть в первой двадцатке, но только при спокойной голове. Это приходит с опытом, ругать его нельзя. Несмотря на то что проиграл четвёртый сет, он не сломался и победил. Он не тот парень, который вдаётся в панику», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.