Чесноков: Макарова выглядела сильнее Ирины Бегу, это неожиданное поражение

Известный российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал результаты Андрея Рублёва, Екатерины Макаровой и Михаила Южного в первом круге Australian Open и поделился ожиданиями от выступления Марии Шараповой.



«Андрей Рублёв сегодня отлично себя проявил в матче с испанцем Давидом Феррером. Но он должен был выигрывать в четырёх сетах. Хорошо, если его хватит и на следующий круг.



Не ожидал, что проиграет Макарова. Она объективно выглядела сильнее своей соперницы. Казалось, после первого сета она одной ногой во втором круге. Я посмотрел, как она раньше играла в Австралии. В этот раз ею было допущено колоссальное количество ошибок.



Михаил Южный всегда плохо выступает в Австралии. Стоит посмотреть на его статистику, давно не было ярких побед. Он уже не мальчик, ему за 35. Сколько он ещё может играть? Надеемся, что он закончит карьеру на хорошем уровне. Проигрыш Южного – это не самая большая трагедия.



Мы ждём побед от Марии Шараповой. Она любит этот турнир, она его выигрывала. И потом, в женском теннисе нет фаворита, который мог бы рассчитывать как минимум на финал. Сейчас все могут выиграть турнир, у каждой есть свой маленький шанс», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Асиёй Салахетдиновой.