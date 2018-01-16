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36 эйсов не спасли Раонича от поражения в матче с Лацко в первом круге AO-2018

Теннис

Канадский теннисист Милош Раонич (22) не смог преодолеть барьер первого круга Australian Open. Уже на старте турнира 22-й сеяный уступил словаку Лукашу Лацко — 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:7 (4:7). Поединок длился 3 часа 22 минуты. На счету Лацко 19 эйсов, 65 виннеров, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Раонич подал навылет 36 раз, заработал 80 виннеров, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 5.

За место в третьем круге Лацко поспорит с аргентинцем Николасом Киккером, который в первом круге в пяти сетах обыграл австралийца Джордана Томпсона — 6:3, 6:1, 4:6, 3:6, 6:3. Также во второй раунд вышли американец Сэм Куэрри (13), победивший испанца Фелисьяно Лопеса со счётом 6:3, 6:4, 6:2, и француз Жюльен Беннето, добывший волевую победу над японцем Таро Дэниэлем — 6:7 (6:8), 7:6 (7:0), 6:4, 6:1.

Australian Open (м) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 03:10 МСК
Лукаш
Лацко
Милош
Раонич
6:7 7:5 6:4 7:6
Australian Open (м) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 03:10 МСК
Николас
Киккер
Джордан
Томпсон
6:3 6:1 4:6 3:6 6:3
Australian Open (м) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 04:35 МСК
Сэм
Куэрри
Фелисьяно
Лопес
6:3 6:4 6:2
Australian Open (м) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 03:15 МСК
Жюльен
Беннето
Таро
Дэниэл
6:7 7:6 6:4 6:1
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