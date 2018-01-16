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А. Зверев добыл трёхсетовую победу на старте Australian Open

Теннис

Немец Александр Зверев (4) уверенно стартовал на Открытом чемпионате Австралии. В матче первого круга он в трёх сетах обыграл итальянца Томаса Фаббьяно — 6:1, 7:6 (7:5), 7:5.

Поединок продолжался 2 часа 22 минуты. Зверев подал навылет 17 раз, заработал 47 виннеров, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Фаббьяно 5 эйсов, 21 виннер, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 14.

За место в третьем круге Зверев сыграет со своим соотечественником Петером Гоёвчиком, который в первом круге уверенно разобрался с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным — 6:3, 6:3, 6:1. Также во второй круг пробились венгр Мартон Фучович и итальянец Лоренцо Сонего (Q).

Australian Open (м) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 05:10 МСК
Томас
Фаббьяно
Александр
Зверев
1:6 6:7 5:7
Australian Open (м) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 05:05 МСК
Михаил
Кукушкин
Петер
Гоёвчик
3:6 3:6 1:6
Australian Open (м) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 03:10 МСК
Раду
Албот
Мартон
Фучович
2:6 3:6 6:4 5:7
Australian Open (м) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 04:30 МСК
Лоренцо
Сонего
Робин
Хасе
6:3 7:5 6:7 7:5
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