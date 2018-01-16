Гоффен и Рамос-Виньолас — во втором круге Australian Open

Бельгиец Давид Гоффен (7) вышел во второй круг Australian Open — 2018. На старте турнира он обыграл немца Маттиаса Бахингера (Q) со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:2, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 33 минуты. Гоффен подал навылет 13 раз, заработал 55 виннеров, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Бахингера 6 эйсов, 34 виннера, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Во втором круге Гоффен сыграет с французом Жюльеном Беннето.

Также барьер первого раунда преодолел испанец Альберт Рамос-Виньолас (21), обыгравший в трёх сетах американца Джареда Доналдсона.