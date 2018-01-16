Шарапова: в матче с Марией для меня был важен каждый розыгрыш

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала свою победу над немкой Татьяной Марией в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:1, 6:4.

«Ощущения прекрасные. Сегодня для меня был важен каждый розыгрыш. Я не так много знала о своей сопернице. Очень странно, учитывая, что я выступаю в туре много лет, но мы ранее не встречались. Она также играет уже давно.

Думаю, это было хорошей разминкой перед возможной встречей с соперницей, которая ранее доставляла мне немало неудобств. Не скажу, что они играют одинаково, но сходство есть.

В прошлом году у меня было немало трудностей в физическом и психологическом плане. Многое для меня случилось впервые в 2017 года. Я провела свой первый турнир после дисквалификации, потом первый турнир «Большого шлема». Ощущения были другими. Однако здесь всё проходит рутинно. Я просто очень рада возвращению в Мельбурн.

Говорят, что мне досталась сложная сетка. Но именно с такими соперницами я и хочу играть. Я хочу встречаться с теми, кто уже бросал мне вызов, кто проводит победную серию и играет здорово. Именно с такими теннисистками мне следует встречаться, таких соперниц и нужно побеждать. Я ожидаю этого от себя.

Думаю, уверенность придёт со временем и игровой практикой. Также важно оказываться в ситуациях, когда ты будешь способна реализовать свои возможности. Я знаю, что никто так просто ничего мне не отдаст. Нужно бороться за каждое очко. Говорить о победе в турнире пока рано. Я не самоуверенна. У меня есть ожидания, основанные на предыдущих результатах, я знаю уровень, на котором могу играть. Но я реалистка, а процесс требует времени. Я продолжаю прибавлять и учиться», — цитирует Шарапову официальный сайт турнира.