Победа Шараповой, поражение Блинковой и другие матчи — в обзоре 1-го круга AO

Россиянка Мария Шарапова успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии. В первом круге она в двух партиях обыграла представительницу Германии Татьяну Марию со счётом 6:1, 6:4.

Россиянка Анна Блинкова потерпела поражение в стартовом раунде Australian Open — 2018, не справившись с американкой Бернардой Перой — 2:6, 2:6.

Чешка Каролина Плишкова обыграла Веронику Сепеде-Ройг из Парагвая со счётом 6:3, 6:4.

Видеообзор этих и других встреч первого круга Открытого чемпионата Австралии доступен на «Чемпионате».