Видеообзор матча Касаткина — Шмидлова на Открытом чемпионате Австралии

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Словакии Анну Шмидлову со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. Дарья 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс и 2 брейка.

Видеообзор встречи доступен на «Чемпионате».

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Касаткина поспорит с представительницей Польши Магдой Линетт.