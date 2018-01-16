Веснина: я хорошо готова к Australian Open

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала свою победу в первом круге Australian Open — 2018 над теннисисткой из Туниса Онс Жабер со счётом 6:3, 6:4.

«Я хорошо готова к турниру, у меня здесь отличная команда, так что я хочу идти матч за матчем и постепенно прибавлять. Онс — очень приятная девушка, поэтому мы с ней обнялись после окончания встречи», — сказал Веснина после матча.

За выход в третий круг Елена сразится с победительницей пары Наоми Осака (Япония) — Кристина Кучова (Словакия).