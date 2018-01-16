Джокович стартовал на Открытом чемпионате Австралии с победы нд Янгом

Серб Новак Джокович (14) вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх сетах обыграв американца Дональда Янга со счётом 6:1, 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты. Бывшая первая ракетка мира 4 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 25 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг Джокович поспорит с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Хауме Мунар (Испания, Q).



Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. Первый круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Квон Сон У (Южная Корея, WC) — 6:1, 6:2, 6:4.

Денис Кудла (США, Q) — Стив Джонсон (США) — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:3), 6:2.

Теннис Сандгрен (США) — Жереми Шарди (Франция) — 6:4, 7:6 (7:2), 6:2.

