Александрова победила Херцог и сыграет с Кис на Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв представительницу Словении Полону Херцог со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. Екатерина 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг Александрова поспорит с представительницей США Мэдисон Кис, посеянной под 17-м номером.