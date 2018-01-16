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Александрова победила Херцог и сыграет с Кис на Australian Open

Теннис

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв представительницу Словении Полону Херцог со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. Екатерина 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг Александрова поспорит с представительницей США Мэдисон Кис, посеянной под 17-м номером.

Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 07:45 МСК
Полона
Херцог
Екатерина
Александрова
6:7 4:6
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