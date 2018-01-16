Видеообзор матча Жабер — Веснина на Открытом чемпионате Австралии

Россиянка Елена Веснина пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В первом раунде она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер — 6:3, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 11 минут. Веснина ни разу не подала навылет, заработала 12 виннеров, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. За выход в третий круг Елена сразится с победительницей пары Наоми Осака (Япония) — Кристина Кучова (Словакия).

Видеообзор встречи доступен на «Чемпионате».



Также во второй круг вышла теннисистка из Беларуси Александра Саснович, уверенно победившая американку Кристину Макхэйл — 6:3, 6:2.