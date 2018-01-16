Халеп победила Айаву и сыграет с Бушар во втором круге Australian Open

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв хозяйку кортов Дестани Айаву (WC) со счётом 7:6 (7:5), 6:1. Матч продолжался 1 час 53 минуты. Первая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 9 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Халеп поспорит с представительницей Канады Эжени Бушар. Турнир завершится 27 января.