Бердых победил де Минора в первом круге Australian Open

Чешский теннисист Томаш Бердых (19) пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в четырёх сетах обыграв хозяина кортов Алекса де Минора (WC) со счётом 6:3, 3:6, 6:0, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. Томаш 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперника 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии уроженец Валашске-Мезиржичи поспорит с представителем Испании Гильермо Гарсия-Лопесом.