С 2019 года Итоговый чемпионат WTA будет проходить в Шэньчжэне

Итоговой чемпионат WTA с 2019 года будет проходить в Шэньчжэне (Китай), сообщает китайский портал Eco Sports. Официально эта информация пока не подтверждается. По слухам, соглашение о проведении турнира в этом городе будет рассчитано до 2028 года.

В декабре 2017 года комиссия WTA включила в тройку лидеров в борьбе за проведение Итогового чемпионата WTA Санкт-Петербург, Шэньчжэнь и Сингапур.

Ранее речь шла о пятёрке претендентов, в которую также входили Прага и Манчестер.

В 2018 году турнир восьми лучших теннисисток по итогам сезона примет Сингапур. Действующей победительницей соревнований является представительница Дании Каролина Возняцки.