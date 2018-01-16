Коккинакис: Медведев сейчас играет здорово, удачи ему

Австралиец Танаси Коккинакис прокомментировал своё поражение от россиянина Даниила Медведева в первом круге Australian Open со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 6:7 (8:10), 4:6.

«Перед матчем я чувствовал себя нормально, но по ходу игры начались проблемы. Боль мне докучала, и я старался проводить короткие розыгрыши. Конечно, я расстроен. Не думаю, что травма серьёзная, но нужно пройти обследование.

На тай-брейке третьего сета я неудачно играл на приёме. Это расстраивает меня больше всего.

Медведев за последние пару лет провёл больше матчей, чем я. Он и сейчас играет здорово, удачи ему», — цитирует Коккинакиса официальный сайт турнира.