Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Тим стартовал на Открытом чемпионате Австралии с победы над Пельей

Теннис

Австрийский теннисист Доминик Тим (5) вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв представителя Аргентины Гидо Пелью со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут. Доминик 15 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Доминик поспорит с представителем США Денисом Кудлой (Q).

Australian Open (м) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 10:15 МСК
Доминик
Тим
Гидо
Пелья
6:4 6:4 6:4
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент