Тим стартовал на Открытом чемпионате Австралии с победы над Пельей

Австрийский теннисист Доминик Тим (5) вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв представителя Аргентины Гидо Пелью со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут. Доминик 15 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Доминик поспорит с представителем США Денисом Кудлой (Q).