Квитова: в таком матче всегда тяжело проигрывать, но в целом я довольна

Чешка Петра Квитова (27) прокомментировала своё неожиданное поражение от немки Андреа Петкович в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 3:6, 6:4, 8:10. По ходу решающей партии Квитова сравняла счёт с 0:4, отыграла три матчбола на своей подаче в 10-м гейме, а затем дважды не подала на матч — при 6:5 и 8:7 в свою пользу.



«В таком матче всегда тяжело уступать. К сожалению, поражение в этот раз потерпела я. С другой стороны, у меня есть ощущение, что я постоянно прибавляла по ходу поединка. Я билась во втором сете, сделала брейк в концовке и следом удержала тяжёлый гейм на своей подаче. В третьей партии я отыграла несколько матчболов, потом дважды подавала на матч. Но я оба раза подавала с неудобной стороны, против ветра, так что было тяжело.



Мы провели отличный матч. Это была затяжная битва, и я чувствую усталость. В конце матча у меня были лёгкие судороги, но мы правда играли долго, так что это нормально. Несмотря на поражение, я в целом довольна игрой. Зрители болели за меня, и я даже немного расплакалась, слыша крики в свою поддержку, когда уходила с корта. Было здорово.



Мои дальнейшие планы? Кубок Федерации, Доха, Дубай, Индиан-Уэллс и Майами. Не знаю, что здесь может поменяться. Скорее всего, ничего», — цитирует Квитову официальный сайт турнира.