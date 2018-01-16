Мугуруса: у Понше нестандартный стиль игры, она ставила меня в тяжёлые ситуации

Испанка Гарбинье Мугуруса (3) прокомментировала свою победу над француженкой Джессикой Понше (WC) в первом круге Australian Open — 2018 — 6:4, 6:3.



«Это был необычный матч, потому что я совсем не знала соперницу. У неё есть свой стиль игры, и он нестандартен. Не раз она ставила меня в тяжёлые ситуации. Но я рада, что встретилась с такой теннисисткой и одержала победу. У неё очень хорошая подача, непредсказуемые удары. Мне много раз приходилось гадать, что она сделает дальше. Думаю, она хорошо сыграла.



Может ли она войти в топ-100? Думаю, да. По тому, как она сыграла со мной, я бы никогда не поверила, что ей дали „уайлд-кард“. Она правда может быть опасной соперницей. Конечно, ей нужно прибавлять в различных компонентах, но всё же.



Я сейчас голодна до матчей, до побед. Мне хочется играть как можно дольше. Пока что я рада, что в четверг у меня будет следующий матч», — приводит слова Мугурусы официальный сайт турнира.



Следующей соперницей Мугурусы станет Се Шувэй из Китайского Тайбэя.